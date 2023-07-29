Этот день для многих знаков Зодиака пройдет под счастливой звездой.

Эзотерики составили прогноз на 30 июля 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что карты Таро сулят в этот день именно вам.

Овен

В этот день Овны получат ценный урок, после которого осознают все свои ошибки и наконец-то пересмотрят свое отношение к некоторым вещам. Это пойдет вам только на пользу.

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Телец

Весь день вы будете находиться в заботах. Утром вам придется решать домашние проблемы, не исключено и то, что вас могут вызвать на работу. Поэтому выходной будет тяжелым для вас.

Близнецы

Завтра вы можете ощутить усталость, которая скажется на вашей жизнедеятельности. Ваше настроение будет подавленым, поэтому вы захотите абстрагироваться от всего мира.

Рак

День будет благоприятным для перемен. Можете посетить салон красоты и изменить свой имидж. Также не лишним будет подумать о будущем и перспективах. Не сидите на одном месте.

Лев

Завтра Львы могут сказать что-то резкое в адрес другого человека, чем очень его обидите. Постарайтесь признать свою неправоту и извиниться, иначе затяжного конфликта не избежать.

Дева

У Дев много целей, однако они не всегда знают, как их достигнуть. Поэтому вам стоит остановиться, хорошо подумать, посоветоваться с близкими, и только потом принимать какое-то решение.

Весы

Весы могут познакомиться с человеком, который перевернет их мир. Он заполнит вашу пустоту и избавит вас от одиночества. Вы будете очень счастливы, если будете взаимны.

Скорпион

В этот день вам стоит завершить все начатое. Если вы сделаете это, то получите хорошее вознаграждение. Звезды сулят вам успех в карьере и личной жизни.

Стрелец

Вы можете стать жертвой интриг, что негативно отразится на вашем психологическом состоянии. Астрологи советуют вам держаться подальше от сомнительных людей и обходить стороной конфликты.

Козерог

Завтра Козероги могут испытать свежие ощущения, которые разнообразят их жизнь. Астрологи говорят, что день будет максимально удачным для вас, особенно если вы проведете его со своей второй половинкой.

Водолей

Водолеи могут реализовать свои планы. Однако не стоит спешить. Вам нужно взвесить все "за" и "против" и только потом начинать действовать. Удача на вашей стороне.

Рыбы

Вам нужно избавиться от прошлого, чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое и хорошее. Не тратьте свою энергию на то, что не приносит вам удовольствия. Отдохните в этот день.

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