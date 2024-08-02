В жизнь трех знаков Зодиака вернуться бывшие уже в августе

Этим знакам придется принять важное решение.

Астрологи назвали три знака Зодиака, в жизни которых вновь могут появиться бывшие. Они рискуют дважды войти в одну и ту же реку, но правильно ли это?

Лев

Львы - это очень яркие, эмоциональные и взрывные люди. Они умеют дарить окружающим праздник. Поэтому не странно, что люди вдохновляются их состоянием и хотят насытиться им сполна. Конечно, от Львов можно и устать, но если его долго нет в вашей жизни, то вы начинаете скучать. Вам не хватает эмоций, которых вы испытывали рядом с ними. Поэтому вы проявляете инициативу и начинаете действовать. Так вот: в жизнь Львов могут вернуться бывшие, которые захотят наполниться их энергией.

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Рыбы

Чувствительные Рыбки привлекают своей ранимостью, нежностью, добротой и благородством. Эти качества очень ценят окружающие, потому что в мире и так мало добра. Ваш экс-партнер может вернуться к вам, чтобы вы залечили его душевные травмы. Однако принимайте решение, учитывая свой комфорт и свои желания. Не идите ни у кого на поводу.

Рак

Рак - семейный знак Зодиака, который для своих близких готов абсолютно на все. Очень часто люди не ценят то, что имеют. Кому-то нужно больше времени, чтобы понять, что они потеряли. В августе к вам снова может постучаться бывший партнер, который осознал свои ошибки и вашу ценность в его жизни. Если у вас еще остались чувства, то можете попробовать все исправить.

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