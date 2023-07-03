Три знака будут страдать весь месяц.

Июль будет неоднозначным месяцем для многих знаков Зодиака. Кому-то очень повезет и он сможет реализовать свои планы, а кто-то столкнется с предательством близких людей.

Для кого этот месяц будет катастрофическим - читайте далее.

Рыбы

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Рыбы могут стать жертвом обмана со стороны родного человека. Вы можете узнать какую-то очень неприятную информацию, связанную с их прошлым. Скорее всего, ваша вторая половинка скрывала от вас то, что вам необходимо было знать хотя бы для общего понимания ситуации. В июле уже раскроются все карты. Вы будете впечатлены новой информацией, она может вас больно ранить. Вряд ли вы захотите продолжать общение с этим человеком.

Стрелец

Стрельцы - это очень вспыльчивые люди, которые в порыве гнева могут наговорить кучу лишнего о людях. В июле им придется расплачиваться за свой язык. Может возникнуть ситуация, которая поставит вас в очень неудобное положение, а провокатором будет ваш близкий человек. Именно он сделает так, чтобы вы чувствовали себя неловко. Вас буквально атакуют со всех сторон, поэтому грандиозного скандала не избежать.

Дева

Девы могут столкнуться с предательством любимого человека. Скорее всего, вы попадете в любовный треугольник, сами того не подозревая. Вам будет казаться, что ваш партнер очень занят, что у него много дел, но на самом деле он еще кому-то уделяет время. Это больно ранит вас, так как с этим человеком вы мечтали построить семью. Помните, что лучшее впереди, поэтому не стоит впадать в депрессию.

Напомним, три знака Зодиака могут одержать большую победу уже на днях.

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