Удача будет ходить по пятам трех знаков Зодиака всю неделю

Им будет везти до самого воскресенья.

Астрологи рассказали, что трем знакам Зодиака очень повезет на этой неделе. Они могут осуществить все свои мечты, если будут более решительными и прогрессивными.

Лев

У Львов будет шанс проявить свои лидерские качества. Это значит, что они могут обратить на себя внимание команды. Если вы проявите немного больше доброжелательности, то у вас получится сделать так, чтобы люди с удовольствием шли за вами и наследовали вашему примеру.

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Вместе с командой вы сможете добиться новых профессиональных высот и выйти абсолютно на другой уровень.

Весы

Весам очень повезет в финансовых вопросах. Астрологи говорят, что вы можете улучшить свое благосостояние, если сделаете последний рывок. Вы и так уже многого достигли, осталось совсем немного. Не бойтесь идти туда, где страшно.

Кроме того, принимайте участие в разного рода розыгрышах, у вас есть большой шанс победить.

Рак

Раки, у которых последнее время были проблемы в семье, могут все исправить. Постарайтесь поставить себя на место человека, которому вы могли причинить боль. Но не забывайте и о своих чувствах. Все будет хорошо, если вы научитесь не молчать, а проговаривать проблемы, которые вас беспокоят.

Немного больше времени уделите своим близким, тогда все обязательно наладится.

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