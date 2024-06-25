Три знака Зодиака станут любимчиками фортуны в июле

Они поймают удачу за хвост.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в июле этого года очень повезет. Весь месяц фортуна будет на их стороне, поэтому им нужно ковать железо, пока горячо.

Лев

В следующем месяце Львы будут испытывать романтический подъем. Им захочет сделать из своей жизни настоящую сказку, поэтому они будут окружать себя такими же людьми. Интересно, что могут быть мелкие интрижки, но если вы не будете на них вестись, а отдадите свое сердце надежному и хорошему человеку, то будете на седьмом небе от счастья. Сближайтесь с теми, кто достоин вашей царственной натуры.

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Дева

Ваш труд на работе принесет хорошие результаты. Начальство высоко оценит ваше стремление развиваться и делать бизнес только прибыльнее. Поэтому вы можете ждать интересного предложения. Конечно, новых вызовов не избежать, но вместе с тем вы станете действительно классным профессионалом в своем деле. Также может улучшиться ваше финансовое положение.

Стрелец

Для Стрельцов июль станет месяцем приключений и новых впечатлений. Отложите все дела на потом и займитесь только тем, что приносит вам истинное удовольствие. Можете махнуть в путешествие с друзьями или со своей второй половинкой. Так вы сможете эмоционально и физически расслабиться.

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