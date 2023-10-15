Рожденные под этими знаками люди могут сильно подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых могут столкнуться с трудностями и неудачами на следующей неделе, а именно в период с 16 до 22 октября.

Рожденные под этими знаками люди рискуют ощутимо подпортить себе жизнь и потом долго бороться с последствиями.

Неудачники недели по знаку Зодиака - кто в списке

Следующая неделя потребует от представителей знака Овен особой осторожности, чтобы избежать излишней агрессии в общении с коллегами. Также астрологи советуют Овнам в указанный период постараться уделить больше внимания близким, чтобы не нарваться на серьезные проблемы в отношениях. Есть риск разрыва длительных связей по неосторожности.

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Ощутить внутреннее бурление и конфликты в указанный период могут Близнецы. Им очень важно будет наладить баланс между своими собственными желаниями и потребностями окружающих. Также Близнецам рекомендуется обратить внимание на свое физическое и эмоциональное благополучие.

Осторожность в финансовых вопросах на следующей неделе советуют проявить Скорпионам. Им лучше как следует сосредоточиться на управлении своим бюджетом и стараться избегать излишних трат. Конфликты возможны у них и в личных отношениях. Скорпионам следует быть более сдержанными и рассудительными.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь больше не будет прежней.

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