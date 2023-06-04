Этой троице не позавидуешь!

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в июне могут лишиться всего - отношений, работы, денег, друзей. Им будет нелегко, так как придется бороться за свое счастье.

Дева

Этот месяц принесет Девам много страданий. На них проблемы свалятся снежным комом. В отношениях с любимым человеком случится разлад, на работе могут возникать конфликты с коллегами. Также их подведет здоровье. Из-за все этого у них будет угнетенное состояние. Однако не стоит отчаиваться, ведь после каждого заката обязательно будет рассвет. Вам просто нужно переждать это время, а потом налаживать свою жизнь.

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Водолей

Водолеи могут столкнуться с предательством любимого человека. Вы можете узнать, что ваша вторая половинка и ваш друг крутили роман за вашей спиной. Это будет двойной удар ножом в спину. Вы можете впасть в депрессию, выбраться из которой будет проблематично. Не держите все в себе. Обратитесь за помощью к специалистам, которые помогут вам стабилизировать психологическое состояние.

Рак

Ракам июнь принесет проблемы на работе. Часто вы ленитесь выполнять свои обязанности. Начальство могло это заметить, поэтому серьезного разговора вам не избежать. Если будете показывать свой характер, то можете лишиться работы. Астрологи все же советуют придержать язык за зубами, чтобы не оказаться без "хлебного" места. Также вам стоит быть осторожными с новыми людьми, так как они могут втянуть вас в какую-то авантюру.

Напомним, два знака Зодиака вскоре завершат важный этап в жизни.

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