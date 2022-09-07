Кто сможет выйти замуж этой осенью - читайте в материале.

Астролог Влад Росс назвал три знака Зодиака, которые в сентябре могут встретить свою настоящую любовь. Им повезет встретить человека, который станет для них целым миром.

Об этом сообщает Главред.

Дева

Эксперт на первое место поставил Деву. Люди, рожденные под этим зодиакальным созвездием, наконец обретут личное счастье. В сентябре вы встретите человека, с которым сможете реализовать все самые смелые желания. Влад Росс говорит, что ппервый месяц осени будет для вас максимально удачным.

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Телец

У Тельцов может завязаться роман. В начале отношений вы с партнером будете наслаждаться друг другом, а секс будет умопомрачительным. Если вы не будете торопить события, то есть высокая вероятность того, что эта интрижка перерастет в серьезные отношения.

Козерог

Личная жизнь мужчин-Козерогов будет складываться на "ура". Вы наконец определитесь с тем, что вам нужно и решитесь на серьезный шаг в отношениях со второй половинкой. А вот женщины-Козероги в сентябре могут получить заветное обручальное кольцо.

Напомним, ранее были названы худшие хозяйки по знаку Зодиака.

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