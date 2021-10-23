Их ждет прорыв в карьере и повышение зарплаты.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые смогут добиться успеха в работе. Удача будет сопутствовать им в конце октября 2021 года. Так кто же эти везунчики?

Рак

Для Рака очень важна работа, так как он для своей семьи желает всего самого лучшего. Если вам кажется, что на нынешней работе у вас нет перспектив, то скорее начинайте искать другую. Звезды помогут вам сделать правильный выбор, о котором вы не пожалеете. На новом месте вас будут ждать хорошие люди и достойный уровень оплаты труда.

Близнецы

Если вы давно мечтаете о повышении, то самое время проявить свои лидерские качества. Вырывайтесь вперед, придумывайте новые проекты, будьте более креативными. Тогда руководство заметит вас и задумается о повышении. Помните, что вы сами кузнец своего счастья. Приложите немного усилий, чтобы добиться большего.

Тельцы по своей натуре настоящие трудоголики. Все свое время они посвящают работе. Порой даже на личную жизнь у них не хватает ни времени, ни сил. Начальство очень ценит вашу преданность делу. Поэтому в конце октября вас ждет либо повышение зарплаты, либо продвижение по карьерной лестнице.

Напомним, ранее астрологи назвали страхи каждого знака Зодиака в отношениях.

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Автор: Диана Могилевич