Проблемы свалятся на них снежным комом.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в августе 2023 года могут совершить ошибку вселенского масштаба, которая будет стоить им счастливой жизни. Речь идет об Овнах и Стрельцах.

Овен

Овен - знак Зодиака, который очень любит ходить по граблям. Как бы больно они их не ударили, они все равно вновь наступят на них. Чего Овнам опасаться именно в августе? В вашей жизни может объявится человек из прошлого, который, скорее всего, захочет восстановить с вами любовную связь. Однако его намерения не будут положительными и искренними, вы сразу же почувствуете подвох.

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При этом вы все же можете решиться на такую авантюру, несмотря ни на что. Астрологи предупреждают, что для вас это все закончится очень плохо. Разбитое сердце - это минимум из того, что вы позже испытаете, если вернетесь к экс-партнеру.

Стрелец

Стрельцы очень часто бывают упрямыми и наглыми. В каких-то ситуациях эти черты играют вам на руку, но бывают и такие, когда стоит проявить положительные стороны, а не негативные. В августе возникнет именно такая ситуация, когда вам придется сделать выбор - или вы подчиняетесь кому-то и ведете нормальную жизнь, либо проявляете упрямство и лишаете себя спокойной жизни.

Вы бываете очень вспыльчивыми и нерассудительными, что может повлиять на ваше решение. Если вы выберете второй вариант, то можете очень сильно пожалеть. Крупных проблем избежать не удастся. "Черная" полоса будет продолжительной.

Напомним, трем знакам Зодиака повысят зарплату в августе.

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