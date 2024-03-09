Судьба подарит им большую любовь.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые на этих выходных могут встретить свою настоящую любовь. У них начинается прекрасный романтический период, от которого они будут без ума.

Весы

Уже на этих выходных Весов могут пригласить на какое-то мероприятие, где они познакомятся с новыми людьми. Среди новых знакомых может оказаться человек, в которого они влюбятся с первого взгляда. Между ними сразу же пробежит искра, которую они не смогут сдержать. Поэтому их отношения начнут стремительно развиваться. Совсем скоро они и вовсе могут пойти под венец.

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Астрологи говорят, что вы испытаете истинное счастье, которое так долго ждали. Цените и берегите его!

Стрелец

Уже в ближайшее время Стрельцы также смогут влюбиться. Однако это будет не новый человек в вашем окружении, а хороший знакомый или даже ваш друг. Вы можете посмотреть на кого-то из своих знакомых с другой стороны. Вы оцените его качества и захотите продолжения.

Астрологи советуют вам получше присмотреться к своему окружению и не упустить шанс построить счастливые отношения с человеком, который давно к вам неравнодушен.

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