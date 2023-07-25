Что ждет Водолея в этом месяце - читайте дальше.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН сделал прогноз для Водолеев на август 2023 года.

Любовь. В первые дни августа бытовые хлопоты и решение профессиональных задач затмят собой ваше стремление к построению гармоничных отношений, основанных на дружбе и симпатии. Успех ждет того, кто, несмотря ни на что, учитывает интересы всех сторон. Это период непредвиденных изменений в условиях работы и проживания. Умение держать свое слово, быть ответственной, заботиться о ближних позволит избежать многих проблем сейчас и в будущем. Старайтесь не рубить с плеча и принимать решения только после тщательного их обдумывания.

Семья, Позвольте мужчине проявить свои творческие способности дома. Ему важно быть ярким, броским, главным заводителем. Чаще говорите ему о его талантах, о том, что вам в нем нравится. Если он готов будет выслушать критику, то покритикуйте мягко и любя. Попробуйте заинтересовать детей сделать что-нибудь своими руками. Старшее поколение будет радоваться любому общению. Устройте родителям встречу с родственниками или организуйте семейную культурную программу с посещением любимых музеев, театров. В общении обходите темы, провоцирующие конфликты, меланхолию.

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Здоровье. Почаще прислушивайтесь к подсказкам вашего организма. В этот период могут обостриться хронические заболевания. В конце июля и начале августа благоприятно проводить запланированные оздоровительные мероприятия. Не отказывайтесь от санаторного лечения или от госпитализации. Особое внимание обратите на поясницу, вены, мочевыделительную и эндокринную системы. Исключите из рациона острую пищу и крепкие напитки.

Работа и деньги. В начале августа начальство может не обращать внимания на ваши просчеты. Конфликтные ситуации с коллегами также могут пройти мимо руководства. В этот период возможен большой доход от сделки или услуги, предоставленной вами или через вашу должность. Любимая профессия может начать приносить долгожданные плоды. Взаимодействие Урана с Марсом, Солнцем, Меркурием и Юпитером может наделить вас активностью и неординарностью, готовностью к экспериментам, обаянием и проницательностью, предприимчивостью и прогрессивными идеями, самостоятельностью и справедливостью.

Напомним, какие знаки Зодиака встретят любовь и кардинально изменят жизнь уже скоро.

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