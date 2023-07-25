Что ждет Стрельца в этом месяце - читайте дальше.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что ждет Стрельцов в августе. По его словам, им стоит проявлять великодушие и нежность, а вот от меркатильного отношения к людям лучше избавиться.

Любовь. В начале месяца Стрельцам в отношениях захочется больше романтики и страсти. В гармоничных парах свобода в желаниях, неудержимость фантазий, активность в интимной сфере напомнят о временах медового месяца. Если в отношениях что-то не складывается, попробуйте изменить свое поведение и избавиться от капризности, желания властвовать, придирчивости. Проявляйте великодушие и нежность, радуйтесь каждой мелочи. И помните, что меркантильное отношение к чувствам не может привести к искренней взаимной любви.

Семья. Тема финансов будет актуальной. Это вызовет холод в отношениях между вами и партнером. Он может рассчитывать на поддержку родственников. Также ему необходимо четко выполнять указания руководства, соблюдать трудовую дисциплину. Детки будут требовать от родителей больше любви и понимания. Ищите пути примирения и способы достучаться до их душ и сердец. Ваша помощь понадобится родителям.

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Здоровье. Творческая активность и конструктивная физическая энергия будут свидетельствовать о том, что все в вашей жизни гармонично. Если вам не хватает оптимизма и радостного отношения ко всему, найдите занятие по душе. В этот зодиакальный месяц можно провести профилактические мероприятия с тазобедренными суставами, почистить печень.

Работа и деньги. Может возрасти напряжение из-за нездоровой конкуренции. Рассматривайте конкурентов как подсказку со стороны о том, что бы вы могли улучшить в своей работе. Придумывайте неожиданные маркетинговые ходы или бонусные программы. Удача ждет тех, кто имеет отношение к творчеству, юриспруденции. Юпитер в Раке поможет в достижении поставленных целей. Солнце во Льве позволит проявить широту вашей души. Венера, переходя из Девы в знак Весов, способствует успешному карьерному продвижению.

Напомним, три знака Зодиака станут счастливее и разбогатеют днями.

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