Что ждет Львов в этом месяце - в материале.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, каким август будет для Львов. По его словам, представители этого зодиакального созвездия могут отправиться в путешествие с близкими людьми, а также у них появятся новые возможности для заработка.

Любовь. В этом месяце вы будете погружены в себя. Возможно, осознаете что-то важное, у вас изменятся взгляды на семью и отношения. Открываться перед людьми вы будете неохотно, и часто этого действительно делать не стоит. Поэтому не спешите с этим, больше наблюдайте за происходящим, а на действия решайтесь, когда уже взвесили все возможные последствия. Близкие отношения могут принести совместные поездки за границу. В первых числах августа смело назначайте свидания.

Семья. Если вас давно что-то не устраивает, самое время перестать терпеть и изменить ситуацию на общее благо. Лучше один раз пережить оздоровительный кризис, чем мучиться изо дня в день. Сложности на работе вызовут у вашего мужчины общую напряженность вплоть до ухудшения самочувствия. Ему стоит настроиться на то, что к концу месяца многие неприятности утихнут или вовсе устранятся. Проследите, чтобы дети не ввязывались в авантюры. Предложите им почитать фантастику или освоить вместе с вами несколько фокусов или химических опытов.

Видео дня

Здоровье. Следует использовать этот период для полного оздоровления организма и восстановления нервной системы. Лучшим выходом станет санаторий или отшельничество на природе с фитотерапевтическими и народными методами укрепления здоровья. Стоит заняться костной системой, желудочно-кишечным трактом.

Работа и деньги. До 15 августа появятся дополнительные возможности подзаработать, а также укрепить свои позиции в служебной иерархии. Вы можете быть вовлечены в какие-то скрытые обстоятельства, что позволит вам улучшить свое материальное положение. Следует быть морально готовой к закулисным интригам. Избегайте неоправданных расходов, не берите и не давайте деньги в долг. Для трудоустройства и приобретения бытовой техники лучший день – 3 августа.

Напомним, три знака Зодиака сыграют свадьбу уже в 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: