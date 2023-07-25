Что ждет Козерога - читайте дальше.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН сделал прогноз для Козерога на август 2023 года. Месяц будет непростой, однако у этого знака Зодиака будут и победы.

Любовь. У Козерогов в первой декаде августа возможны счастливые случайности и удачные знакомства. У одиноких дам могут возникнуть заманчивые перспективы в отношениях с иностранцами. Это может быть как деловое партнерство, так и брачный контракт. Если одна из сторон нечиста на руку, то в этот момент раскроются нюансы неэтичного сотрудничества. Замужним леди для гармонии в отношениях необходимо добавить больше романтики и приятных сюрпризов. Смотрите шире на мир и позвольте случаться чудесам.

Семья. Сделайте то, о чем вы давно вместе мечтали. Попутешествуйте или займитесь ремонтом квартиры. Помните, что мужчине очень важно быть главным, чтобы к его идеям прислушивались. Для ребятишек важно быть среди единомышленников в атмосфере праздника и веселья. Старейшины семейного клана нуждаются в признании их мудрости и авторитета, искренней заинтересованности всех быть одной семьей и передавать традиции рода. А вам необходимо быть гибче и мягче, учиться принимать всех такими, какие они есть, а не такими, какими вам хочется, чтобы они были. Старайтесь не вступать в конфронтацию с родственниками, соседями.

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Здоровье. В августе 2023 жизненный тонус будет на высоте. Энергия будет добавляться от общения с дружелюбными людьми и от участия в любимых проектах. Рискованная ситуация может спровоцировать болезнь, и здоровье начнет давать сбои. Возможно, придется потратиться на медицинские услуги и консультации.

Работа и деньги. Те, кто рассчитывает на успех, должны забыть о вражде, соперничестве, нечестной конкуренции, не нарушать договоренностей, учиться решать конфликтные ситуации. Ведь сейчас расширение возможностей связано с партнерством и сотрудничеством. Успех зависит от личной инициативы в заключении договоров, союзов, контрактов. В этот период стоит воздержаться от исков по имущественным вопросам.

Напомним, три знака Зодиака станут счастливее и разбогатеют на днях.

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