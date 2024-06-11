Судьба проверит на прочность два знака Зодиака уже в июне: кто они

Они могут испытывать стресс.

Астрологи назвали два знака Зодиака, в жизни которых в ближайшее время могут случаться неприятности. Конечно, они из-за этого могут испытывать стресс, но будет лучше, если они возьмут себя в руки и начнут действовать.

Скорпион

У Скорпионов могут возникать недопонимания с близкими людьми. Вы бываете слишком эмоциональны, можете ранить окружающих резкими высказываниями, задеть их самолюбие. Извиняться вы не умеете, да и не хотите. Из-за этого у вас часто портятся отношения с людьми.

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Совсем скоро может произойти подобная ситуация. Если хотите сохранить контакт с близким человеком, обращайте внимание и на его чувства и эмоции. Поставьте себя на его место. Тогда есть шанс, что вы выйдете сухим из воды и останетесь в хороших отношениях с родными.

Водолей

У Водолеев наступает "черная полоса" в финансовом плане. Вы можете попасться на удочку мошенников. Астрологи советуют вам быть очень осторожными при финансовых операциях, а также никому не передавать свои личные данные.

Будьте внимательны и по отношению к телефонным звонкам с неизвестных номеров. Вашей доверчивостью могут воспользоваться. Есть риск, что вас обдерут до нитки.

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