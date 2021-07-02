Девиз месяца: "Идите вперед и ничего не бойтесь".

Гороскоп на месяц для Стрельцов обещает, что ораторские способности и умение вести за собой других людей помогут вам стать лидерами. Вы умеете видеть то, что недоступно другим, но будьте осторожны и не забывайте о себе.

Гороскоп карьеры на июль 2021

С 1 по 10 июля - напряженный период, который пройдет в череде дискуссий и споров. Если вы посвятили свою деятельность юриспруденции - вам улыбнется удача. Остальные должны постараться привлечь на свою сторону как можно большее количество единомышленников. При возникновении любых конфликтных ситуаций придерживайтесь буквы закона.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 28 июня - 4 июля: Овнам - не переохлаждаться, Девам - не депрессироватьМарс будет влиять на Стрельцов с 12 по 24 июля. Ваш боевой дух и решительность следует направить в русло карьеры. Если работаете в сфере торговли или производства, есть шанс за 2 недели вывести компанию на новый уровень. Будьте готовы к тому, что руководство доверит вам ответственные задачи.

Третья декада месяца - с 26 июля - время, когда Солнце влияет на Стрельцов. Исключение - 29 июля, так как Марс будет в оппозиции по отношению к Юпитеру. В этот день велик риск конфликтов с коллегами или проблем с органам правопорядка.

Любовный гороскоп на июль 2021

Астрологи обещают, что первая декада июля сулит новые знакомства для одиноких Стрельцов. Вам покровительствует Юпитер, а Венера находится в благоприятном к нему отношении. Поэтому готовьтесь к новым необычным встречам с экстравагантными партнерами.

Если закрутите роман с иностранцами, не планируйте ничего впрок. Это будет яркий союз, но, скорее всего, недолговечный из-за разницы в менталитете. В любом случае, Стрельцы не потеряют своей притягательности и в июле обзаведутся отношениями.

Семейные Стрельцы в июле получат вдохновение для укрепления домашнего очага. Для того, чтобы вывести отношения на новый уровень, звезды рекомендуют отправиться в совместную поездку или найти активное хобби.

Во второй половине июля Меркурий войдет в созвездие Рака, поэтому Стрельцы будут на пике душевных сил. 28 июля ретроградный Юпитер вернется в созвездие Водолея. В этот период важно держать себя в руках и не быть вспыльчивыми, чтобы не ранить близких.

Гороскоп здоровья на июль 2021

Период с 1 по 9 июля будет для Стрельцов непростым, так как количество рабочих задач превысит все допустимые пределы. Однако, у вас получится справиться с ними, черпая силы из внутренних резервов. Можете также использовать это время для дальних поездок и участия в спортивных соревнованиях.

Кстати, 1 и 2 июля велик шанс занять призовое место. Во второй декаде месяца стоит отказаться от мяса и выбирать для себя растительную пищу. Также избавьтесь от алкоголя. В этот период на Стрельцов будет действовать Юпитер, и правильное питание поможет не только наладить работу ЖКТ, но и сбросить вес.

С 23 по 31 июля Солнце влияет на вас, поэтому лучше всего начинать заниматься спортом, если давно планировали. Идеальный вариант - комплекс несложных упражнений дома. Если же вы занимаетесь спортом профессионально, будьте осторожны 26 и 27 июля. В это время на вас будет влиять Луна и возрастет вероятность травм.

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Автор: Кристина Кащавцева