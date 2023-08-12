Скорпионам можно расслабиться, отправьтесь на отдых.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 августа. Стрельцы поймут, что удача на их стороне, а Львы рискуют на себе ощутить, что такое злая шутка судьбы. Детальнее о том, что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - расскажет гороскоп на воскресенье.

Овен

Тарологи советуют Овнам не рисковать своим здоровьем. Откажитесь от всех приключений, в которых вы можете пострадать. Проявите максимальную бдительность, это очень важно.

Телец

В воскресенье Тельцы совершат поступок, которым будут очень гордится. Вы сумеете проявить себя с лучшей стороны, что поднимет вашу самооценку. Однако не спешите задирать нос, постарайтесь не раздражать людей своим хвастовством.

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Близнецы

Мистические события ворвутся в жизнь Близнецов. Вам придется на себе ощутить злой рок, который вы едва ли сумеете предвидеть. Не пытайтесь "подстелить соломку", падение произойдет там, где вы будете совсем к этому не готовы.

Рак

Карты Таро советуют Ракам не бояться перемен. Не сдерживайте себя в полете мысли, так вы сумеете сгенерировать отличную идею. Однако для ее реализации понадобится немало сил.

Лев

Тарологи считают, что Львы могут столкнуться со злой шуткой судьбы. Порой все планы могут рухнуть в один момент, но вы ничего не сможете изменить. Смиритесь и попробуйте понять, почему это случилось именно с вами.

Дева

В воскресенье Девы сумеют расправиться с трудной задачей. Однако к вечеру вы можете рухнуть от усталости. Не планируйте вечеринки и встречи с друзьями, вам будет нужен отдых в тишине.

Весы

13 августа Весам повезет в финансовом плане. Удача вам улыбнется, однако не спешите тратить все шальные деньги. Задумайтесь о будущем и постарайтесь распоряжаться своими доходами правильно.

Скорпион

Скорпионам можно расслабиться, отправьтесь на отдых. Не жалейте денег на путешествие, приятные эмоции и незабываемые воспоминания куда важнее купюр в вашем кошельке. Пригласите с собой друзей, так вам точно будет веселее.

Стрелец

Стрельцов ждет обыкновенное чудо. Сбудется ваша самая заветная мечта, это будет неожиданно и очень приятно. Наслаждайтесь моментами счастья и не думайте о плохом.

Козерог

Козерогам карты Таро сулят неожиданные новости. Вы можете случайно узнать то, что все от вас пытались скрывать. Распорядитесь этой информацией правильно.

Водолей

В воскресенье Водолеям понадобится поддержка друзей. Не бойтесь просить о помощи, однако не пытайтесь лукавить. Признайте ошибки и будьте готовы к критике.

Рыбы

Тарологи сулят Рыбам неприятные траты. Вы поймете, что иногда сбережения приходится тратить, и это случается неожиданно. Однако не жалейте деньги, все потери судьба компенсирует сполна.

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