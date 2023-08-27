Понедельник будет неоднозначным для многих знаков Зодиака.

Эзотерики составили прогноз на 28 августа 2023 года. Что карты Таро обещают каждому знаку Зодиака - читайте далее.

Овен

Не расстраивайтесь, если ваши планы пойдут коту под хвост. Это закон подлости, поэтому не зря эзотерики часто говорят о том, что никому нельзя рассказывать о своих планах, пока они не осуществятся.

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Телец

Вряд ли завтра вам удастся стопроцентно удовлетворить свои потребности. Здесь есть два варианта - либо они у вас стали слишком завышенными, либо вы слишком расслабились. Исправляйте ситуацию.

Близнецы

В жизни Близнецов тоже будет не все так гладко. Неудачи могут преследовать вас весь день. Принимайте их с высоко поднятой головой и не думайте, что эта "черная" полоса будет затяжной.

Рак

В понедельник Раки будут вовсю бороться за справедливость. Вам захочется всем доказывать правду-матку, однако помните, что порой люди просто не хотят никого слышать, поэтому ваши попытки будут бессмысленными.

Лев

Если вы хотите все сделать на высшем уровне, тогда вам нужно составить план и действовать строго по нему. В противном случае вы рискуете не успеть сделать запланированное.

Дева

Возможно, вы уже отчаялись, что в вашей жизни наступят какие-то позитивные перемены. Однако уже завтра судьба предоставит вам шанс значительно улучшить свою жизнь. Воспользуйтесь им сполна.

Весы

Карты рекомендуют вам не раскрываться на сто процентов перед людьми. Среди них могут быть недоброжелатели, которые только и ждут, когда вы проиграете.

Скорпион

В вас проснется такая сила, что вы сможете решить любую проблему, с чем бы она ни была связана. Вселенная будет на вашей стороне, поэтому вам не о чем переживать.

Стрелец

В этот день вас и ваши идеи могут поддать критике, однако не стоит воспринимать это слишком остро. Лучше подумайте над тем, как усовершествовать ту или иную задумку.

Козерог

Завтра вам придется отказаться от прошлого. Сделать выбор в пользу счастливого будущего или остаться на том уровне, на которым вы есть - дело ваше. Однако помните, что судьба дважды не предоставляет шанс на миллион.

Водолей

В понедельник вам стоит думать только своей головой. Не полагайтесь на мнение других и не поддавайтесь влиянию окружающих. Вы сами кузнец своего счастья.

Рыбы

В вашей жизни наступят перемены, которые изначально могут вызвать у вас беспокойство. Однако со временем вы поймете, что они были только к лучшему.

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