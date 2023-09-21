День будет напряженным для многих знаков.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 22 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что карты Таро предвещают именно вам.

Овен

Сегодня вы не захотите идти проторенными дорогами и действовать "как заведено". Что ж, попробуйте установить свои правила игры, поискать другие пути, проявить нестандартность мышления. Ваши сомнения и неуверенность в себе потихоньку отступают, и вы снова готовы покорять вершины.

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Телец

Сегодня вы очень эмоциональны и можете реагировать на события, мягко говоря, не совсем адекватно. Чтобы избежать недоразумений и разногласий, постарайтесь все же держать себя в руках - далеко не во всех ситуациях уместно проявление чувств.

Близнецы

Рецепт успеха на сегодня-решительность и выносливость. Не пасуйте перед препятствиями, не опускайте руки при малейшей неудаче, будьте готовы идти до конца. Во второй половине дня ждите новостей, полученная информация в скором времени пригодится вам.

Рак

День обещает быть легким и приятным, если вы сами не станете все усложнять. Не берите на себя лишних обязательств, не берите близко к сердцу слова и поступки окружающих, смотрите на жизнь проще и чаще улыбайтесь.

Лев

Сегодня вы способны справиться с самыми сложными задачами, поэтому не стоит тратить потенциал на мелочи. Сделайте что-то такое, чем впоследствии можно будет гордиться и даже похвастаться (но только немного).

Дева

Рабочая неделя подходит к концу, но вас захватило желание покорить очередную вершину. Однако не требуйте от окружения таких же трудовых порывов - большинство людей накануне выходных работают в режиме "энергосбережения".

Весы

В пятницу к вам могут обратиться за помощью, и, по возможности, стоит оказать этому человеку содействие. Звезды одобряют тех, кто не только берет, но и способен отдавать, и добро к вам обязательно вернется.

Скорпион

Сейчас не время сворачивать горы, пусть стоят. Во всех начинаниях сегодня старайтесь выбирать пути наименьшего сопротивления и беритесь только за те дела, где вы уверены в успехе. А если на пути случилась преграда, сделайте остановку - у вас еще есть время, чтобы придумать, как обойти ее.

Стрелец

В пятницу вы будете нужны всем! Визиты, звонки, сообщения, просьбы станут сыпаться на вас со всех сторон, что, конечно, помешает вам выполнить все задуманное. Придется смириться-такой уж этот день.

Козерог

Сегодня окружающие ужасно раздражают вас. И, по-вашему, делают это намеренно! Только не спешите хвататься за" карающий меч", вы просто устали и воспринимаете все происходящее слишком эмоционально. Побудьте в одиночестве хотя бы несколько часов, и снова сможете адекватно оценивать чужие слова и поступки.

Водолей

Оставайтесь верными себе и своим стремлениям, не сворачивайте с выбранного пути и не меняйте планы в угоду обстоятельствам. Делайте то, что наметили, не отвлекаясь на чужие проблемы - ничего такого, с чем окружающие не смогли бы справиться без вас, сегодня не произойдет.

Рыбы

Сегодня вы можете почувствовать сильный душевный дискомфорт, необъяснимую тревогу и даже страх. Причин для паники нет-никаких ужасных или просто негативных событий в этот день не ожидается. Вероятнее всего, сказывается ваша уязвимость и чувствительность. Постарайтесь не оставаться в этот день в одиночестве, общаясь с людьми, вы сможете отвлечься от неприятных мыслей.

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