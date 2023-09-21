Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 22 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что карты Таро предвещают именно вам.
Овен
Сегодня вы не захотите идти проторенными дорогами и действовать "как заведено". Что ж, попробуйте установить свои правила игры, поискать другие пути, проявить нестандартность мышления. Ваши сомнения и неуверенность в себе потихоньку отступают, и вы снова готовы покорять вершины.
Телец
Сегодня вы очень эмоциональны и можете реагировать на события, мягко говоря, не совсем адекватно. Чтобы избежать недоразумений и разногласий, постарайтесь все же держать себя в руках - далеко не во всех ситуациях уместно проявление чувств.
Близнецы
Рецепт успеха на сегодня-решительность и выносливость. Не пасуйте перед препятствиями, не опускайте руки при малейшей неудаче, будьте готовы идти до конца. Во второй половине дня ждите новостей, полученная информация в скором времени пригодится вам.
Рак
День обещает быть легким и приятным, если вы сами не станете все усложнять. Не берите на себя лишних обязательств, не берите близко к сердцу слова и поступки окружающих, смотрите на жизнь проще и чаще улыбайтесь.
Лев
Сегодня вы способны справиться с самыми сложными задачами, поэтому не стоит тратить потенциал на мелочи. Сделайте что-то такое, чем впоследствии можно будет гордиться и даже похвастаться (но только немного).
Дева
Рабочая неделя подходит к концу, но вас захватило желание покорить очередную вершину. Однако не требуйте от окружения таких же трудовых порывов - большинство людей накануне выходных работают в режиме "энергосбережения".
Весы
В пятницу к вам могут обратиться за помощью, и, по возможности, стоит оказать этому человеку содействие. Звезды одобряют тех, кто не только берет, но и способен отдавать, и добро к вам обязательно вернется.
Скорпион
Сейчас не время сворачивать горы, пусть стоят. Во всех начинаниях сегодня старайтесь выбирать пути наименьшего сопротивления и беритесь только за те дела, где вы уверены в успехе. А если на пути случилась преграда, сделайте остановку - у вас еще есть время, чтобы придумать, как обойти ее.
Стрелец
В пятницу вы будете нужны всем! Визиты, звонки, сообщения, просьбы станут сыпаться на вас со всех сторон, что, конечно, помешает вам выполнить все задуманное. Придется смириться-такой уж этот день.
Козерог
Сегодня окружающие ужасно раздражают вас. И, по-вашему, делают это намеренно! Только не спешите хвататься за" карающий меч", вы просто устали и воспринимаете все происходящее слишком эмоционально. Побудьте в одиночестве хотя бы несколько часов, и снова сможете адекватно оценивать чужие слова и поступки.
Водолей
Оставайтесь верными себе и своим стремлениям, не сворачивайте с выбранного пути и не меняйте планы в угоду обстоятельствам. Делайте то, что наметили, не отвлекаясь на чужие проблемы - ничего такого, с чем окружающие не смогли бы справиться без вас, сегодня не произойдет.
Рыбы
Сегодня вы можете почувствовать сильный душевный дискомфорт, необъяснимую тревогу и даже страх. Причин для паники нет-никаких ужасных или просто негативных событий в этот день не ожидается. Вероятнее всего, сказывается ваша уязвимость и чувствительность. Постарайтесь не оставаться в этот день в одиночестве, общаясь с людьми, вы сможете отвлечься от неприятных мыслей.