Девиз месяца: "Действуйте, правда на вашей стороне".

Астрологи утверждают, что в июле Скорпионы будут готовы свернуть горы! Сила и энергия захлестнет вас с головой. Активная жизненная позиция принесет плоды в профессиональной и личной сферах.

Гороскоп карьеры на июль 2021

С 1 по 12 июля Солнце будет находиться в Раке, поэтому энергию получат все водные знаки, Скорпионы - в том числе. Вы будете испытывать потребность в деньгах, поэтому приметесь штурмовать карьерную лестницу. Не гонитесь за несколькими делами одновременно, иначе проиграете. Выбирайте что-то одно и работайте ради результата. 9 и 10 июля на вас будет влиять Луна, поэтому возможно неожиданное поступление денег.

Читайте такжеГороскоп карт Таро на июль 2021: что подготовили карты для каждого знакаСередина месяца будет проходить под влиянием Нептуна, поэтому стоит сделать ставку на коммуникабельность. Будьте открытыми и искренними, тогда получите желаемое лидерство и повысите свой авторитет в глазах руководства. С коллегами будьте осторожны и не рассказывайте им лишнюю информацию. С 12 по 20 июля возможны проявления зависти.

17 июля - Солнце в оппозиции к Плутону, что скажется на эмоциях. Они будут руководить вами, а не логика. С 21 по 31 июля активным будет Меркурий, вы сможете успокоить нервы и добиться желаемого.

В целом июль можно назвать стабильным в плане финансов.

Любовный гороскоп на июль 2021

В начале месяца для одиноких Скорпионов возможны конфликты. Накал страстей будет такой, что вы почувствуете себя первобытным человеком. Но не проиграете ни в одной битве.

С 10 по 20 июля вам захочется быть в обществе. Клубы, рестораны, поездки, фестивали - всё в вашей власти. Это отличная возможность встретить вторую половинку. Кстати, чувства будут взаимными.

Скорпионы, у которых есть семья, пустятся «во все тяжкие» и будут активно выяснять отношения. Вам захочется решить все проблемы сразу и оставить право последнего слова за собой.

В середине месяца представители знака должны будут научиться работать на общее благо отношений и находить точки соприкосновения. Удача улыбнется тем, кто любит отдых на природе. К 26 числу влияние Луны на водные знаки усилится и вы обретете гармонию.

Гороскоп здоровья на июль 2021

В период с 1 по 12 июля Скорпионов наполнит энергия. Организм будет находиться в шикарном состоянии, поэтому вы можете использовать эти две недели, чтобы отправиться в дальнюю поездку.

Также рекомендуется сходить к психологу, если вы чувствуете, что имеете проблемы. С 1 по 12 июля сеансы будут особенно эффективными.

Венера вступает в негативный аспект с 13 по 21 июля, поэтому посещать косметолога или проводить любые ухаживающие процедуры не рекомендуется. Рискуете попасть к некомпетентному специалисту или навредить себе.

С 23 по 31 июля стоит начать заниматься спортом. Марс настроен по отношению к Скорпионам дисгармонично, поэтому соберитесь с силами, чтобы преодолеть лень. Это необходимо даже для профилактики суставов.

Луна окажет свое влияние 26 и 27 июля, можете отправиться на велосипедную или пешую прогулку.

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Автор: Кристина Кащавцева