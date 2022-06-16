Эксперт отметила, что июль будет очень сложным для Украины.

Астролог Лариса Гресь рассказала, что июль 2022 года будет очень тяжелым для Украины. По ее словам, ситуация в стране будет накаляться до предела, а остановить это напряжение помогут только переговоры.

Эксперт добавила, что есть большая вероятность, что июль – новая точка отсчета не только в войне, но и в истории нашего государства.

"Также июль/август – это сложный период для политических элит Украины. К слову сказать, эта сложность не обойдет и другие страны, вовлеченные в военный конфликт. Есть вероятность смены политических лидеров, если не смены лидеров, то их политического курса. Если говорить конкретно про Украину, то июль месяц может быть разрушительным для страны. Архисложным периодом июль будет и для президента Украины. И связано это будет не только с внешними ситуациями, но с событиями внутри страны", - написала Гресь на своем сайте.

Кроме того, Гресь отметила, что, с точки зрения астрологии, периоды с 8 по 13 июля, с 17 по 21 августа и с 6 по 10 октября поменяют жизнь Владимира Зеленского.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, чем закончится война в Украине.

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