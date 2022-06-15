Эксперт уверен, что Украина сможет вернуть оккупированные территории.

Украинский астролог Влад Росс составил прогноз для Украины и определил чем закончится война в нашей стране. По его словам, победа точно будет за Украиной.

"В общем, война закончится полной победой Украины – освобождением и Донбасса, и Крыма. Донбасс будет освобожден точно и сразу. А по вопросу деоккупации Крыма Украина пойдет на переговоры, и уже другой политик, не Путин, вернет ей Крым мирным путем. Мы таким образом дадим возможность россиянам, понаехавшим на полуостров за последние годы из России, в том числе из Сибири, спокойно убраться восвояси", - сказал Росс в комментарии "Главреду".

Он добавил, что Владимир Путин совершил огромную ошибку, развязав войну в Украине. По словам Росса, после того, что произошло 24 февраля Крым никогда не будет российским.

Напомним, ранее Влад Росс назвал дату, когда оккупанты начнут бежать из Украины.

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