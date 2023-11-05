Это чрезвычайно редкое событие, отметил он.

Северное сияние 5 ноября, которое можно было увидеть в Киеве и Киевской области, невероятно редкое событие, отмечает астролог Дмитрий Уранус.

"Это чрезвычайно редкое событие для наших широт. На Солнце сейчас видно очень большое пятно, которое выдало очень сильную вспышку (термоядерный взрыв с выбросом коронарной массы в сторону Земли). Заряженные частицы долетели до Земли, и наша магнитосфера держит удар. Магнитосфера Земли сейчас защищает нас от чудовищной космической радиации. Заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с верхними слоями земной атмосферы вызывая сияние", - отметил он.

По его словам, в связи с этим разразилась очень сильная магнитная буря.

Видео дня

"Станции в США фиксируют 7 баллов из 9. Такая высокая солнечная активность, и сильнейшая магнитная буря, могут не хорошо повлиять на поведение и здоровье людей. Берегите сердце и нервы. В международном масштабе это явление может вызнать обострение политических и военных конфликтов", - отметил астролог.

Как сообщалось, 5 ноября, в ряде областей Украины видели северное сияние.

Вас также могут заинтересовать новости: