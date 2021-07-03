Девиз месяца: "Обретите уверенность в себе!".

Астрологи рекомендуют Рыбам в июле ни в коем случае не отступать от своих планов. Встречая препятствия, не паникуйте, решайте всё спокойно и рационально. Помните о том, что ваши успехи у некоторых людей могут вызывать зависть. Следите за тем, чтобы не стать жертвой манипуляций.

Гороскоп карьеры на июль 2021

С 1 по 11 июля Луна с Нептуном будут находиться в удачном положении по отношению к Рыбам. Вы получите поддержку, поэтому не откладывайте успехи на другой день. 7 и 8 числа будьте особенно внимательны - среди ваших знакомых есть люди, которые хотят забрать все лавры себе.

Меркурий войдет в созвездие Рака с 11 числа. Этот аспект откроет Рыбам все пути для профессионального роста. Те, кто работает в сфере рекламы, СМИ, торговли, производства, а также в издательствах или творчестве, получат «карт-бланш» и смогут составить серьезную конкуренцию.

Рыбы, которые трудятся в государственном секторе, получат вознаграждение и даже повышение, если не будут сбавлять обороты вплоть до 15 июля. Не забывайте и об отдыхе - тригон Солнца к Нептуну намекает на это. Идеальное решение - взять отгул и поехать к воде: на море, реку или озеро. Такой шаг позволит вам перезагрузиться и продолжать идти к своим целям.

Во второй декаде уместно будет обмениваться опытом с коллегами и партнерами. Это пойдет на пользу обеим сторонам.

Рыбам, которые выступают в роли начальников, звезды рекомендуют внимательно относиться к своим подчиненным. Велик риск распускания сплетен и деморализации коллектива, что негативно скажется на эффективности работы. Если вы - сотрудник, избегайте конфликтов на работе. Не обращайте внимания на межусобицы и сосредоточьтесь на профессиональных обязанностях.

Июль сулит противоречивую ситуацию с деньгами: с одной стороны, вам грозят регулярные расходы на личную жизнь, с другой - входящий поток будет обильным, так что, без средств к существованию не останетесь.

Любовный гороскоп на июль 2021

Одинокие Рыбы в первой декаде июля столкнутся с противоречиям. Внутри вас будет борьба прилива энергии и неуверенности относительно выбора стратегии. Прояснить ситуацию с личной жизнью можно, если обратиться за советом к старшим родственникам. С 1 по 10 июля - лучшее время для того, чтобы начать выбирать себе спутника жизни.

Читайте такжеКогда отмечается Рождество Иоана Предтечи 2021: дата и история великого праздникаС 10 июля вам будет покровительствовать Солнце. Не ленитесь и удача вам улыбнется! До 23 числа Рыбы, которые состоят в отношениях, но не в браке, смогут спланировать день свадьбы.

Последняя неделя месяца пройдет под влиянием Венеры на Нептуна, который покровительствует вам. В этот период нужно быть внимательными и сдержанными по отношению к родственникам. Астрологи рекомендуют принимать их советы по улучшению взаимоотношений в семье и укреплению быта.

Гороскоп здоровья на июль 2021

С 1 по 11 июля Рыбы окажутся под влиянием дружественных планет из созвездия Рака. Именно поэтому ваше самоощущение будет, как у Супермена. Будьте осторожны - при малейшей усталости давайте себе отдохнуть, чтобы не истощать организм.

Внезапно Рыбы могут столкнуться с зубной болью 13 или 14 числа. Звезды рекомендуют немедленно обращаться к стоматологу. Влияние Луны в этот период не позволяет лечить их самостоятельно или игнорировать боль.

В период с 15 по 22 июля не рекомендуется слишком много спать. Нарушение режима может привести к ухудшению самочувствия. Уран будет воздействовать на вас в это время и он подсказывает, что спать нужно не более 7 часов.

Черная Луна образует враждебный аспект по отношению к вашему знаку в конце месяца. Это приведет к апатии и усталости. Принимайте витамины, занимайтесь спортом и не отказывайтесь от любых мероприятий из-за дурного настроения.

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Автор: Кристина Кащавцева