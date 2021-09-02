Три знака Зодиака просто Боги в сексе.

Астрологи уверяют, что три представителя зодиакальных созвездий обладают такой внутренней страстью, что способны подарить вам лучший секс в жизни.

Лев

Это очень страстные и игривые натуры, который способны взбудоражить вашу фантазию еще на стадии простого флирта. Они любят кокетничать, соблазнять и привлекать к себе внимание окружающих. Что касается самого интимного процесса, то Львы сделают все возможное, чтобы в очередной раз доказать свое превосходство.

Скорпион

Скорпион считается самым сексуальным знаком Зодиака. Они притягивают к себе противоположный пол как магнитом. При этом они очень любят доминировать. Это тот случай, когда Скорпион достанет плеть, и вы будете наказаны. Шансов на помилование у вас мало.

Близнецы

Первое место астрологи отдали Близнецам. Эти люди очень любят удивлять своих партнеров. Их фантазии всегда яркие. Также им нравится экспериментировать. Но есть один "минус" в отношениях с ними - Близнецы могут изменять.

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Автор: Диана Могилевич