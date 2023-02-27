Не спешите вежливо помогать хозяйке в чужом доме, а также позволять чужим рукам мыть собственную посуду.

Не спешите мыть посуду в чужом доме, чтобы отблагодарить за вкусное угощение, или из вежливости помочь хозяйке. Вашу любезность могут не понять.

Ранее мы рассказывали о деревьях, которые нельзя сажать рядом с домом, а сегодня расскажем, почему нельзя мыть посуду в гостях.

Большинство современных людей даже не задумываются, можно ли мыть посуду в гостях. Тем не менее, в эту примету верят многие хозяйки по всему миру.

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Почему в гостях нельзя мыть посуду - смысл приметы

Эзотерики уверены, что мытье посуды в чужом доме может принести ее обитателям проблемы, невзгоды и ссоры. Вода-проводник между энергетикой жителей дома и их гостями. Если ваш гость чувствует ярость, зависть и другие негативные эмоции, его "помощь" может обернуться для вас бессмысленными ссорами, непонятными конфликтами и обидами в семье.

Даже столетия назад состоятельные хозяйки не допускали служанок к мытью посуды, ведь прекрасно понимали, почему нельзя в гостях мыть посуду.

Примета не мыть посуду в гостях также связана с добрым духом-защитником дома - так называемым домовым. Считалось, что домовой разозлится, если посуду помоют чужие руки.

Что будет, если мыть посуду в гостях - приметы для незамужних девушек

Незамужним девушкам стоит с осторожностью позволять чужим людям мыть посуду и их доме. По древним поверьям, женщина, которая моет посуду в доме незамужней девушки, ворует всех ее кавалеров.

Однако иногда незамужней девушке все же стоит помыть посуду в чужом доме, например, где живет холостой парень. Считается, что вскоре после этого мужчина сыграет свадьбу.

В то же время нельзя позволять незамужней девушке мыть посуду в доме замужней. По одной из примет, незамужняя девушка таким способом может разбить семью.

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