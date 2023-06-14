Если вы не знаете, почему кот спит у лица, то можете быть удивлены возможными причинами такого поведения животного.

Едва ли не каждый любящий хозяин замечает, что иногда кошка спит на подушке возле головы, и его интересует, почему она делает именно так. Да, животные по нескольким причинам могут переместиться поближе к человеку, а иногда просто нагло на него улечься.

Есть и "темные" приметы насчет того, где именно расположилась кошка. Но, все по порядку. Сначала разберемся, по каким критериям хвостатые наглецы выбирают себе место для "отлежания боков".

Почему кошка все время ложится на меня - причины и приметы

Вот по каким причинам хвостатый любимец может спать с вами:

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животные пытаются найти самое теплое место и могут считать хозяина своим "обогревателем";

когда наступает ночь, вашему любимцу тоже может быть жутко и страшно. Вот почему иногда кошка спит рядом с головой - там и очень тепло, и, конечно же, точно безопасно;

котам нужно очень много спать, молодым животным на это необходимо тратить до 15 часов, а котятам и пожилым еще больше, поэтому выбор места для сна может быть продиктован исключительно одним показателем - это удобство;

если кот постоянно с вами спит, таким образом он может проявлять к вам свою любовь;

кот способен вылезать в прямом смысле на голову - и после этого не стоит возмущаться. Считайте, что животное сделало вам таким образом комплимент - значит, ему нравится, как пахнет ваша кожа или волосы;

иногда кошка спит в ногах - примета гласит, что таким образом животное избавляет вас от негатива, который скопился;

есть еще одна примета - если животное улеглось на какую-то часть тела, то там у человека "больное место".

Почему кошки спят в ногах, возле лица и на других частях тела "своего человека", мы разобрались. Теперь нужно разобраться, а стоит ли поощрять такое поведение питомца. Оказывается, если животное будет спать возле вас, вы можете столкнуться с целым рядом проблем.

Почему нельзя спать с кошкой - запомните на всю жизнь

Коты постоянно наступают лапами на наполнитель лотка, в котором много бактерий, и могут быть яйца гельминтов. Потом все эти "подарки" животное может принести вам в постель.

Любой кот является "распространителем" шерсти, от нее даже у человека без аллергии могут появиться неприятные симптомы, например, чихание.

Только эти несколько негативных последствий того, что кот спит с вами, могут заставить пересмотреть свой взгляд на взаимоотношения с животным. Главное - не прогоняйте потом кота резко.

Приучайте его к новому месту для сна постепенно. Можно даже прибегнуть к хитростям - сначала поиграть с животным перед сном, потом уложить на новое место и покормить чем-то вкусным.

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