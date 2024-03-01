Попробуйте догадаться, кто тратит слишком много денег.

Астрологи Бре Малефик и Дезире Роби Антила рассказали о худших привычках представителей каждого знака Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен - перебивает людей

Овен - амбициозный, гордый и всегда готовый высказать свое мнение. Представители данного знака склонны действовать импульсивно, говорить прежде, чем подумать, и перебивать людей. Как объяснил Малефик, Овен будто на несколько шагов опережает своего собеседника и нуждается в том, чтобы его "догнали".

Телец - тратит слишком много денег

Тратить слишком много денег - это хобби Тельца, и он будет делать это с самой широкой улыбкой на лице, заявил астролог. Покупка нового наряда или заказ любимой вкусной еды на вынос - это то что всегда поможет Тельцу почувствовать себя лучше.

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Близнецы - нерешительность

Близнецы, как правило, самые нерешительные люди. Антила отметила, что Близнецам очень трудно отключить мозг, из-за чего они слишком много обдумывают ситуации и меняют свое мнение миллион раз в минуту.

Рак - замыкается в себе

Раки - эмоциональные и капризные. Они умеют сдерживать свои чувства на публике и часто уходят в свою "раковину" (иногда на несколько дней или даже недель). Как только они начнут жалеть себя, их будет трудно вытащить оттуда. Этому знаку нужно постоянно подталкивать себя, чтобы двигаться вперед, рассказала астролог.

Лев - опаздывает

Львы любят быть в центре внимания. Они очаровательны и часто проводят бесчисленные часы, ухаживая за собой, выбирая лучшие наряды и подбирая аксессуары, заставляя других себя ждать.

Дева - поправляет людей

Дева превосходно дает практические советы, и конструктивная критика - это, по сути, ее язык любви. Однако серьезный подход Девы к донесению суровой правды, даже когда никто об этом не просил, может сбивать с толку. Как отметила астролог, Дева - перфекционист по Зодиаку, что заставляет ее контролировать ситуации на микроуровне, иногда даже не осознавая этого. И когда Дева поправляет вас, это часто означает, что она вас уважает.

Весы - всегда на телефоне

Конечно, мы все часто пользуемся телефоном, но именно Весам бывает сложно оторваться от него. Разговор по телефону всегда дает Весам возможность быть настолько творчески привлекательными и выдающимися, насколько они могут быть, отметила астролог.

Скорпион - подслушивает

Скорпионы - скрытные, они обычно не доверяют другим и потому часто подслушивают, чтобы собрать как можно больше информации.

Стрелец - уходит, не попрощавшись

Стрельцы постоянно переходят от одного приключения к другому, а потому не хотят тратить драгоценные часы на людей, которые им безразличны. И как только интерес угасает, Стрелец уходит, даже не попрощавшись с теми, кого он встретил на своем пути. Другая часть этой привычки заключается в том, что Стрельцам необходимо быть верными себе, если они чувствуют, что ситуация или человек каким-либо образом для них негативны.

Козерог - откладывают дела на потом

Козероги - трудоголики Зодиака, но это не обязательно всегда помогает им организовывать свое время. И чем более комфортно Козероги справляются с поставленной задачей, тем больше вероятность, что они будут откладывать ее до самой последней минуты, вызывая у себя непреднамеренный стресс в долгосрочной перспективе.

Водолей - играет адвоката дьявола

Непокорный и независимый Водолей очень интеллектуален и любопытен, что заставляет его подвергать сомнению все и вся. Также, как отметила астролог Антила этот самый мятежный знак Зодиака часто высказывает возмутительные мнения, просто чтобы посмотреть, как отреагируют другие.

Рыбы - мечтательность

Рыбы известны своей сентиментальностью. И хотя у них действительно есть романтическая жилка, их мечтательность часо выходит за допустимые рамки.

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