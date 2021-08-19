Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи говорят, что три знака Зодиака во второй половине августа будут регулярно спотыкаться о проблемы.

Овен

Вы окажетесь в плену своих мыслей. С одной стороны вы захотите быть рядом со своим любимым человеком, а с другой - никто еще не отменял работу. Постарайтесь не накручивать себя и грамотно распланировать свое время. Тогда есть шанс, что проблем у вас будет намного меньше.

Телец

Звезды рекомендуют вам контролировать свои эмоции, иначе вы рискуете попасть в серьезный скандал. Импульсивные решения - это не всегда хорошо. Только тогда когда вы сможете обуздать свой нрав, вам удастся "выходить сухими из воды".

Лев

Вы можете начать "тонуть" в проекте, который не приносит вам ни прибыли, ни удовольствия. Подумайте, чем бы вы хотели заняться. Рассчитайте все "за" и "против", и приступайте. Помните, ваша игра должна стоить свеч.

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Автор: Диана Могилевич