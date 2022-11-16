Какой цвет одежды на Новый год 2023 поможет вам привлечь удачу и счастье - узнайте в материале УНИАН.

Новый год 2023 пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика - животного милого, семейного, ценящего домашний очаг. Именно он способен изменить вашу жизнь и привлечь благополучие в семью. УНИАН расскажет, какой цвет в 2023 году будет удачным для каждого знака Зодиака.

Ранее мы говорили о том, в чем встречать Новый год 2023 по знаку Зодиака, чтобы привлечь деньги.

В каком цвете платья встречать 2023 год - советы астрологов

Специалисты по эзотерике считают, что для такого важного праздника и вступления в новый жизненный цикл важно правильно подобрать наряд. Если вы случайно ошибетесь в своем выборе, Кролик откажется помогать вам, а удача отвернется. Учитывайте наши рекомендации, чтобы начать год счастливо.

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Овны (21 марта - 20 апреля)

Ярким и огненным Овнам астрологи советуют придерживаться своей позиции в жизни и выбирать такой же наряд. Отдайте предпочтение кричащим цветам, броским расцветкам, крупным украшениям, камням и блесткам. По цветовой гамме лучше всего выбрать красные, оранжевые, голубые или малиновые тона. Главное - избегать оранжевого цвета.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Земные Тельцы, как никто другой, знают, как сделать уютным свой дом и подарить счастье близким. Именно поэтому собрать нужный образ не составит труда. Мягкие ткани - бархат или плюш - то, что можно выбрать на Новый год 2023. Штаны, джинсы и брючные костюмы надевать не стоит - они "закрывают" чакры и препятствуют выходу энергии. Лучшие цвета для новогодней ночи: желтый, зеленый, лимонный, оливковый. Худшие - все оттенки красного.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Астрологи рекомендуют Близнецам пойти на поводу у своей двойственной натуры и купить два наряда - один в синих, серых или фиолетовых тонах, который будет отражением вашей сдержанности и элегантности. Второй - более яркий - красный, оранжевый, желтый, главное - не зеленый. Что касается украшений, удачным дополнением окажутся изделия из золота или серебра. Лучше в Новый год 2023 избегать бижутерии.

Рак (22 июня - 22 июля)

Раки - чувственные и сентиментальные представители зодиакального круга, поэтому им нужны такие же наряды. Выбирайте платья синего, серого, серебряного, голубого или белого цветов. Одежда должна быть мягкого кроя, с плавными линиями, без вычурности и излишней помпезности. В качестве дополнения к образу идеальным вариантом будет утонченное изделие из серебра.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львам в грядущую новогоднюю ночь предстоит нелегкое дело - не испугать нежного Кролика своей страстью и энергией. Выбирайте наряд, которым будет для вас комфортным - вы должны чувствовать себя уверенно. Красный, оранжевый, желтый или бежевый - эти оттенки разрешены экспертами. Не покупайте обтягивающих платьев, иначе испортите образ. Не забудьте о золотых украшениях - они в праздничную ночь как раз кстати.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Практичным Девам лучше подготовить свой образ заранее, чтобы не суетиться в преддверии праздника. Наденьте платье зеленого, желтого, коричневого или изумрудного цвета - эти оттенки знакомы Кролику, поэтому не испугают его. Также стоит присмотреться к камням - малахит, сердолик, яшма или топаз - наиболее удачные варианты.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы, как самый воздушный и легкий знак Зодиака, должны выбрать наряд, соответствующий типу темперамента. Астрологи советуют входить в Новый 2023-й год летящей походкой в платьях нежных оттенков - розового, голубого, белого или любого другого пастельного. Избегать стоит четких резких силуэтов и "острых" деталей - оставайтесь собой и будьте счастливы в этом образе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы - яркие, эмоциональные, страстные и активные натуры, поэтому и наряд ваш на Новый год должен быть таким же. Возьмите за основу нотки элегантности - выберите наряд красного или черного цвета из кожи или кожзама с элементами железа и стали. Можете дополнить образ корсетами, цепями, заклепками и даже чулками - будьте дерзкими и не идите против своего внутреннего голоса.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Целеустремленным Стрельцам лучше выбрать наряд, который вы сможете потом еще несколько раз надеть на другие мероприятия. Главное - ваш комфорт, поэтому одежда не должна быть обтягивающей или сковывающей движения. Лучшие цвета - фиолетовый, синий или белый. В качестве дополнения можете надеть кулон, перстень или браслет, но не переусердствуйте.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Практичные Козероги и в Новый год должны оставаться собой, поэтому можете в качестве наряда выбрать обычный свитер. Это удобно и тепло, а если правильно дополнить образ, то еще и стильно. Идеальные цвета - белый, лиловый, темно-зеленый и коричневый. Украшениями в алых тонах можете дополнить свой наряд.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сложная и необычная личность Водолеев должна быть максимально подчеркнута в этот Новый год. Выбирайте оттенки нестандартные - серебристый, молочный, металлик, серый, хамелеон. Черное надевать не стоит - этот цвет вас слишком "упрощает". Само платье должно быть "воздушным", поэтому любые фасоны, подчеркивающие силуэт, не подойдут.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Представители водной стихии "на волной волне" с Кроликом, поэтому у вас получится его задобрить, если выберете одежду цвета аквамарин, морская волна, голубой или синий. Можете использовать ракушки и жемчуг в качестве украшений, главное - не создавайте слишком серьезный или элегантный образ. От вызывающего макияжа откажитесь - все должно быть в меру.

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