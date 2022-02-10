Первое место астрологи присудили Деве.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых смело можно доверить свои секреты.

Первое место они присудили Деве, которая по праву может считаться самым надежным и преданным знаком в этом плане. Ни одну тайну, которую ей доверили, не выдаст даже ценою собственных секретов.

На второй месте расположился Козерог. Представители этого знака особенно ценят дружбу и доверие окружающих.

Еще одним надежным знаком Зодиака астрологи назвали Скорпиона. Он и сам не любит сплетничать, а уж тем более презирает тех, кто подобное себе позволяет.

Читайте такжеДля них брак – на всю жизнь: названы три знака ЗодиакаНапомним, ранее сообщалось, что астрологи назвали самых верных мужчин по знаку Зодиака, а также озвучили список самых необузданных знаков.

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