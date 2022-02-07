В списке три огненных знака – Овен, Стрелец и Лев.

По мнению астрологов, можно выделить шесть знаков Зодиака, представители которых чаще остальных нарушают общепринятые правила.

В список попали Овен, Водолей, Близнецы, Стрелец, Рак и Лев.

Овен

Овны – знатные упрямцы. Если они что-то задумали, берегитесь. Ни одна преграда на пути к достижению цели их не остановит. А значит, представители этого знака частенько нарушают правила.

Водолей

Водолеи – свободолюбивые и творческие натуры. Они привыкли жить по своим личным правилам, так как, можно сказать, с рождения убедились в своей уникальности и подчиняться кому-то или чему-то земному им не по душе.

Близнецы

Близнецы – непредсказуемые и переменчивые личности. Если они и решатся жить по установленным порядкам, то только по желанию и, скорее всего, временно.

Стрельцы – непостоянные знаки. Они очень любопытны, переменчивы и вспыльчивы. Потому, если им что-то не понравится, разнесут в пух и прах. Другая причина – эксперименты. В их осознании жизнь настолько коротка, что для познания ее и окружающего мира нужно обязательно выходить за рамки.

Рак

Раки – максимально эмоциональные знаки Зодиака. Когда им что-то захочется, так и знайте, ничто и никто их не сможет удержать. Зачастую они потом об этом жалеют, но машину времени пока еще никто не изобрел.

Лев

Львы – по натуре своей гордецы и авантюристы. Они частенько нарушают правила, просто чтобы продемонстрировать силу окружающим или же доказать, что для них вообще не существует преград.

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