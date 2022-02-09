В списке – Тельцы, Раки и Весы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители мужской половины которых могут по праву считаться самыми преданными в отношениях.

В список попали Телец, Рак и Весы.

Телец

Тельцы считаются самыми преданными партнерами среди всех остальных знаков Зодиака. Если они любят, они полностью отдаются своим вторым половинкам, но при этом ждут такой же отдачи взамен. Изменить они могут лишь в том случае, если почувствуют, что их предали.

Рак

Раки – верные партнеры. Вероятность того, что представители данного знака пойдут "налево", очень низкая. Главная причина – страх перед чувством собственной вины. Они способны съесть себя изнутри, если вдруг решатся переступить эту черту. И, как ни странно, но такой внутренний настрой является для них самым мощным предохранителем.

Весы – принципиальные партнеры. Если мужчины этого знака решились связать свою жизнь с одним человеком, значит, любовных связей с другими у них быть не может. И точка. Еще в душе они большие романтики, которые искренне верит в неземную любовь.

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