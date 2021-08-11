Три знака Зодиака больше всего ценят и уважают.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым удается невероятным образом склонить к себе людей.

Лев

Со Львами не соскучишься, так как они веселые, жизнерадостные и все делают максимально искренне. Но для того, чтобы подарить другим невероятные эмоции, им сначала нужно самим их получить. Они романтики, которые готовы делиться этим состоянием со своими любимыми. Кроме того, они готовы не только брать, но и отдавать. Еще они всегда стараются быть лучшими во всем, за что не взялись бы.

Скорпион

Скорпионы привлекают к себе людей преданностью. Это чувствуется за версту. Они готовы всячески помогать своему партнеру, оказывать поддержку и мотивировать. У них много сил и жизненной энергии для того, чтобы превратить жизнь других в яркую сказку.

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Водолей

Водолеи отличаются бурной фантазией. Никогда не знаешь, чего от них можно ожидать, и это чертовски привлекает. Они хороши не только в любовных отношениях, но и в дружеских. Если у вас получится завоевать сердце Водолея, то он сделает максимум, чтобы вы были счастливы.

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Автор: Диана Могилевич