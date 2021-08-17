Астрологи назвали знаки Зодиака, которые по любому поводу придираются к своим вторым половинкам.
Скорпион
Для жизни Скорпионы ищут только идеального партнера, который будет им верен, предан и всегда рядом. Они очень избирательно относятся к людям, изначально изучая их душу. Часто эти люди вступают в брак в более зрелом возрасте, так как на поиски своей второй половинки они готовы потратить очень много времени.
Водолей
У Водолеев по любому поводу есть свое мнение. Они предпочитают быть независимыми, что часто обижает людей. Окружающие могут не ощущать своей ценности в их жизни. Чтобы добиться расположение Водолея, вам придется вложить очень много сил и терпения. Вы должны стать для него всем, быть задействованы во всех сферах его жизнедеятельности. Но ни в коем случае не посягайте на его свободу.
Стрелец
Стрельцы - это достаточно прямолинейный знак Зодиака, который часто не задумывается о чувствах других. Также они предпочитают держать дистанцию, чтобы никто не посмел задеть их тонкую душевную организацию. Интересно и то, что они любят, когда под них подстраиваются.
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Близнецы
Даже если Близнецы и вступят с вами в отношения, то ждать от него внимания не стоит. Очень мало людей, рождённых под этим знаком зодиака, могут испытывать настоящую привязанность к кому-либо. Также они моментально определяют, с кем будут дружить, а с кем - нет.
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