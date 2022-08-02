Особыми качествами обладают Козероги и Овны.

Астрологи рассказали, какие два знака Зодиака характеризуются настойчивостью, упорством и пробивным характером.

Козерог

Козероги не привыкли опускать руки. Они явно не из тех, кого расстраивают маленькие неудачи. В освоении нового дела они будут пытаться снова и снова для того, чтобы увидеть результат.

Козерогам свойственно заниматься спортом. Их абсолютно не пугает отсутствие результата после первых тренировок - они идут до победного.

Также уроженцы этого знака Зодиака любят осваивать что-то новое.

Овен

Сам по себе Овен - очень упрямый. Они спокойные и рассудительные. В вопросах воспитания детей привыкли не кричать или наказывать, а циклично повторять одно и то же, лишь бы до подрастающего поколения дошло.

Овны совершенно не боятся начинать что-то новое и изучать новые направления. Даже если речь идет о людях старшего возраста. Они очень усердны и ответственны в таких вопросах.

Напомним, астрологи назвали главные страхи всех знаков Зодиака.

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