Тельцы обладают мощной энергией, благодаря которой они могут подарить вам незабываемые ощущения.

Астрологи говорят, что Тельцы обладают самым сильным потенциалом в любви.

Во-первых, они безумно преданные и верные. Если Тельцы любят, то любят всей душой. Чаще всего они выбирают себе спутника на всю жизнь. Это сильное чувство настолько их захлестывает, что порой они могут даже закрывать глаза на "косяки" своих вторых половинок.

Еще одним главным плюсом является то, что они никогда не выносят ссор из избы. Тельцы лучше тысячу раз проговорят какую-то проблему со своим партнером, чем будут втягивать в их разборки посторонних.

Стоит отметить и тот факт, что Тельцы достаточно трудолюбивы. А это значит, что голодными и босыми вы с ними не останетесь. Кроме того, они любят делать подарки.

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Этот приятный эффект усиливает и то, что представитель этого знака Зодиака любит романтику. Поэтому ужины при свечах или прогулки по ночному городу вам обеспечены.

Но есть и один минус, к которому не все готовы - это упрямство. Чаще всего в конфликтах Тельцы будут настаивать на своем.

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Автор: Диана Могилевич