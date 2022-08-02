Также повышается риск катаклизмов, крупных аварий, авиакатастроф, говорит астроэксперт.

Астролог Ольга Медвецкая прогнозирует, что первая неделя лета будет самой горячей в этом году. Следующая тоже будет очень напряженной.

С 1 по 4 число произойдет пик контакта Марса с Ураном, поэтому в эти дни повышается риск катаклизмов, крупных аварий, авиакатастроф, пишет астроэксперт на своей странице в Instagram.

"Могут быть революционные события, силовые перевороты на мировой арене (ведь вмешивается также Сатурн со своим негативом)", - отметила астролог.

По словам Медвецкой, со второй половины недели Меркурий перейдет в знак Девы - договоренности, мышление станут более четкими, взвешенными.

На бытовом уровне возможна высокая конфликтность, могут быть проблемы с электричеством в целом и электроустройствами, гаджетами, интернетом, соцсетями.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда закончится война на Донбассе.

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