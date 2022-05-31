УНИАН собрал топ самых популярных прогнозов.

Авторитетные тарологи регулярно делают расклады на события в Украине. УНИАН собрал мнение известных экспертов о том, что ждет нашу страну в ближайшем будущем. Все твердят, что победа Украины - неизбежна.

Людмила Хомутовская

Известный таролог озвучила планы Беларуси касательно Украины. Эксперт утверждает, что движения со стороны этой страны она видит, однако полномасштабного нападения на наши регионы карты не показали.

"По рыцарю жезлов какие-то движения будут. Но на карте огонь, а не мечи. Это больше о ракетных обстрелах. Обстановка будет максимально напряженной. Линейка жезлов показывает возможные провокации, обстрелы, диверсии на границах. Но наступления по земле со стороны Беларуси на Украину в ближайшее время не будет", - сказала Хомутовская.

Елена Бюн

Эксперт назвала города, жителям которых следует опасаться обстрелов с воздуха. Она призывает не игнорировать воздушную тревогу. Так, небезопасно будет в Днепре, Бахмуте, Каменском, Марганце и Покровске.

"Опасность 50 на 50. Будем надеяться, что ПВО сработает", - резюмировала Бюн.

Наталья Борисенко

Этот таролог озвучила дату "зачистки" Украины от оккупантов. По ее словам, это может произойти уже в ближайшее время. Борисенко говорит, что после этого будут продолжаться боевые действия, однако они будут не такими активными. Победы Украины следует ждать, по мнению Натальи, в августе 2022 года.

Анжела Перл

Таролог и астролог с мировым именем утверждает, что все закончится капитуляцией России. Это может быть не раньше, чем март 2023 года.

"Будут выгонять врага с территории Украины в июне. Или враги начнут останавливаться. Да, будут потери, будет сложно. Будут серьезные бои. Но врага будут выгонять", - сказала Анжела.

"Это противостояние закончится в марте. В районе 8 марта. И вот тогда очень поменяется ситуация. Будет подписание каких-то документов. Я даже не думаю, что это будет подписание мирных документов, скорее капитуляция", - резюмировала астролог.

Напомним, астролог Влад Росс предрек исход войны 2022 и уточнил, что ждет Украину и Путина.

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