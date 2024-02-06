С ними вы не будете счастливой.

Эзотерики назвали четыре мужских имени, обладатели которых не созданы для серьезных отношений. Их лучше избегать, потому что они могут причинить вам боль и страдания.

Илья

Эти мужчины очень свободолюбивые. Они не готовы идти на компромиссы, чтобы кому-то было хорошо. Они предпочитают делать так, как им хочется. В этом мужчины с данным именем ловят настоящий кайф. Им кажется, что если они вступят в серьезные отношения, то их свободе придет конец.

Видео дня

Иван

Иваны очень любвеобильные. Чаще всего у них несколько женщин одновременно. По словам эзотериков, эти мужчины могут подарить вам лишь радостное мгновение, однако на большее рассчитывать не стоит. С ними создать крепкую семью не удастся.

Сергей

Чаще всего Сергеи - одинокие волки. Им комфортно находиться с самими собой. Они не видят смысла в другом человеке. Поэтому часто отвергают женщин, которые пытаются стать частью их жизни. А вот секс на один раз их вполне устроит. Но не думайте, что этот раз повторится.

Александр

Еще одно мужское имя в этом списке - Александр. Эти мужчины могут создать семью, но только под давлением. Однако вряд ли вы обретете с ними счастье. Александры очень ленивые и ничего не хотят делать во благо любви. Поэтому вам постоянно придется брать инициативу на себя. Рано или поздно это вам надоест.

Вас также могут заинтересовать новости: