По словам эксперта, вероятность наступления очень высока в январе 2023-го.

Астролог Светлана Буянова сделала прогноз для Украины на зиму и весну 2023 года и предсказала возможное российское наступление на Киев.

Как написала эксперт на своей странице в Instagram, самым опасным периодом является вторая половина января вплоть до середины марта.

"Во второй половине февраля и в марте, согласно прогнозу Украины, опять пойдет основной напряженный аспект, который затягивается на 2022-2023 года, говорящий об интригах, закулисных играх и обманах, связанных с военными действиями. Нас могут опять начать уговаривать на переговоры, затягивать поставки оружия, вести переговоры за спиной Украины о каких-то собственных интересах", - рассказала астролог.

Видео дня

Однако первый ближайший неприятный аспект ожидает нас прямо в новогодние праздники. Этот аспект несет эмоциональную подавленность нации, переживания, чувство сковывания и безысходности. Период его влияния в этот раз – с 21 декабря по 10 января, а пик его в самый Новый год – 31 декабря.

"На таком аспекте могут происходить разные события, цель которых вывести людей из психического равновесия – запугать, подавить, заставить, вынудить. Наша задача – приготовиться к возможным трудностям и ограничениям и быть осторожными, не терять бдительности даже в праздники. С подавленностью поможет справиться чувство юмора", - добавила Буянова.

Напомним, астролог назвала города, где оккупанты вскоре устроят ужас.

Вас также могут заинтересовать новости: