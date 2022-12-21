Данный регион неоднократно становился целью российских ракет с начала полномасштабного вторжения.

Известный украинский таролог Макс Гордеев дал прогноз касательно ситуации в Украине. Как известно, западная часть страны реже обстреливается российскими захватчиками, поэтому туда приехали многие переселенцы.

Но даже несмотря на редкие "прилеты", россияне все же неоднократно прицельно направляли свои ракеты по мирным объектам. Очередной бомбежки следует ожидать уже в ближайшее время, однако последствия будут не такими сильными, как раньше.

"Прилеты" будут, но говорить об ужасных последствиях я не могу. Никакой карты негативной не показывает. Львов имеет очень величественную и сильную энергию, поэтому пробить этот город невозможно. Но могут быть сильные "прилеты" по области", - объяснил Макс Гордеев в интервью Славе Демину.

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Эксперт уверил, что война не превратится в замороженный конфликт, однако освобождения всех территорий в следующем году ждать не стоит.

"Нет, на паузу никто ставить не будет. Не будет повторения Молдовы или Грузии. Цель одна - это победа. Ее получат. Год будет символом нападения нашей страны на соседей. То есть мы уже будем максимально активно показывать, что мы можем напасть", - сказал Макс Гордеев во время своего последнего таро-расклада.

Напомним, таролог Гордеев предупредил киевлян о "прилетах".

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