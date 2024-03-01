Узнайте свой подробный прогноз на субботу.

Эзотерики составили прогноз на 2 марта 2024 года по картам Таро. Суббота обещает быть спокойной, но некоторым знакам все же потреплет нервишки.

Овен

Вы можете испытать стресс и чувство неопределенности после того, как узнаете какую-то тайну, которую от вас очень давно скрывали. Только вам принимать решение, как поступить в этой ситуации, но астрологи советуют сдерживать агрессию.

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Телец

В этот день Тельцы будут бороться за справедливость. Могут возникать ситуации, в которых вам придется отстаивать свое мнение. Делайте это, если на сто процентов уверены в своей правоте.

Близнецы

Близнецы наконец снимут розовые очки и посмотрят на некоторые ситуации под другим углом. Это может вызвать у вас неоднозначные чувства, однако так будет лучше.

Рак

У вас могут возникнуть споры с окружающими. Не стоит давить на людей, лучше прислушайтесь к ним. Вдруг в их словах вы услышите что-то ценное.

Лев

Завтра Львы могут обидеться даже на какую-то ерунду. Следите за своим настроением, чтобы мелкие неуряды не смогли загнать вас в депрессию. Думайте о хорошем.

Дева

Завтрашний день откроет перед вами новые горизонты. Вы увидите, что перед вами открываются двери, за которыми вас ждет большой успех. Будьте трудолюбивыми и ответственными.

Весы

С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. В этот день вы можете начать что-то новое. Не бойтесь экспериментировать.

Скорпион

Завтра Скорпионы будут наслаждаться своими достижениями. Звезды сулят им улучшение финансового положения. Вы можете получить хорошую премию.

Стрелец

Стрельцам стоит как можно быстрее понять, что мир не крутится вокруг них. Как только вы это сделаете, вам самим станет легче жить. Будьте добрее к близким людям.

Козерог

Уверенность в себе - это хорошо, а самоуверенность - не всегда. Не рубите с плеча в ответственных ситуациях. Лучше успокойтесь и хорошо все обдумайте. Иначе можете совершить ошибку.

Водолей

Чтобы решить проблему, нужно посмотреть вглубь. Если смотреть поверхностно, то можете только усугубить ситуацию. Проведите анализ, тогда все встанет на свои места.

Рыбы

У Рыб наконец наладится личная жизнь. Вы можете встретить спутника, который разделит с вами и радостные, и печальные моменты. Вместе вы - сила, поэтому берегите друг друга.

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