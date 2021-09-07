Всего в этот список попали три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые предпочитают всегда говорить правду, какой бы она не была. Сладкая ложь - это совсем не о них. И даже ложь во благо.

Овен

Взрослые Овны часто напоминают очень искренних детей, которые ко всему относятся с добром. Они всегда все говорят в лицо, ничего не скрывая. Они не придумывают какие-то истории, чтобы задурманить голову окружающим. Единственный "минус" такой их открытости заключается в том, что чужие люди могут оскорбить их чувства. И тогда Овнам будет очень грустно.

Tелец

Эти люди чтят принципы и стандарты. Если с детства его учили, что врать нельзя, то и во взрослом возрасте он не будет это делать. Интересно и то, что ложь со стороны окружающих он не прощает. Если хоть один раз вы его обманите, то будьте уверены, что вас в жизни Тельца больше не будет. И вы, кстати, многое потеряете. Ведь они считаются очень хорошими друзьями, да и любят всегда по-настоящему.

Дева

Дева презирает ложь в любых ее проявлениях. То ли это полностью выдуманная история, то ли недоговорки, то ли сплетни - все это вызывает у Девы раздражение, которое она впоследствии не может обуздать. Разумеется, Дева не простит, если вы ей соврете. Она воспринимает это как предательство и личное оскорбление. Kроме того, этот знак Зодиака уверен, что только правда помогает спасти мир и сделать людей лучше.

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Автор: Диана Могилевич