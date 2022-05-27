Эксперт сомневается, что Собянин, Медведев или Кириенко сумеют заменить диктатора Путина.

Астропсихолог Валентина Виттрок проанализировала шансы троих близких соратников российского диктатора Владимира Путина прийти ему на смену и возглавить РФ. Речь идет о мэре Москвы Сергее Собянине, замглавы Совбеза РФ Дмитрие Медведеве и первом замруководителя администрации Путина Сергее Кириенко.

Об этом сообщает ТСН.ua.

По ее словам, на судьбу трех потенциальных кандидатов повлияет транзитный Марс. В августе он на восемь месяцев зайдет в знак Близнецов. Марс эксперт называет планетой войны, поэтому противостояние с Украиной создает проблемы у представителей кремлевского режима.

Сергей Собянин

По мнению астролога, у мэра Москвы не хватит потенциала заменить Путина.

"В гороскопе Собянина, появившегося на свет 21 июня 1958 года, очень силен Марс в знаке Овна, где он соединяется с Черной Луной. В июне туда же войдет транзитный Марс, что создаст оппозицию к его натальному Юпитеру, который является символом власти. В августе в знак Близнецов, к которому относится Собянин, на восемь месяцев войдет Марс, из-за чего начнется очень нервный и беспокойный период для его представителей. А транзитный Юпитер - как нынешним летом, так и в следующем году - создаст неприятный аспект к натальному Юпитеру Собянина", - отметила она.

По словам Виттрок, такая конфигурация свидетельствует о том, что Собянина в ближайшее время ждут проблемы с авторитетом, на решение которых он бросит свои силы. В случае их игнорирования Собянин может не только не заменить Путина, но и лишиться нынешней должности.

Дмитрий Медведев

Эксперт поясняет, что в космограмме Медведева транзитный Марс, который с августа на восемь месяцев застрянет в знаке Близнецов, будет создавать напряженные аспекты к планетам в Деве - Меркурию, Плутону и Урану. Для Медведева это означает напряженный период, как следствие - ему будет не до первого поста в РФ.

Сергей Кириенко

Виттрок говорит, что Марс в его натальной карте находится в знаке Близнецов, причем в так называемом тау-квадрате - напряженных аспектах к Юпитеру и Плутону. Юпитер, уточняет она, символизирует власть.

"Транзит Марса по Близнецам создает эффект двойного Марса, то есть, двойное напряжение, к тому же он будет поражать Юпитер Кириенко. Вывод из такого положения планет в космограмме Кириенко может быть один: возможно, он и решит побороться за власть, но вряд ли в этом преуспеет", - резюмировала астропсихолог.

Ранее РосСМИ, ссылаясь сведения близких к Кремлю источников, писали, что среди российских элит очень много недовольных лично Владимиром Путиным из-за войны с Украиной.

Журналисты выяснили, что в РФ президентом недовольны и те, кто за войну, и сторонники мира.

До этого бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев говорил, что если в России вместо Путина к власти придет его конституционный преемник - премьер Михаил Мишустин, то он предпримет попытки остановить боевые действия в украинском государстве.