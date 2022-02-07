Представители одного знака способны жить только интересами второй половинки, поделилась эксперт.

Три из 12 знаков Зодиака – Скорпион, Рак и Близнецы, склонны к нездоровым отношениям.

Эти зодиакальные представители могут находиться в созависимых отношениях, сообщает tsn.ua, ссылаясь на сведения астролога Людмилы Булгаковой.

Эксперт отметила, что Скорпионы даже после разочарования в том, кого любят, не могут уйти и таким образом продолжают сосуществование, которое причиняет страдания обоим.

Булгакова добавила, что Раки способны раствориться во второй половинке, жить только ее интересами и пожертвовать собственной личностью.

По словам астролога, Близнецы, похоже, получают удовольствие от страданий, которые приносит несчастная любовь, и очень часто попадают в нездоровые отношения.

Читайте такжеПридется повертеться как белка в колесе: астролог составила гороскоп на неделю для всех"...даже несчастная первая любовь может стать для них поводом для страданий на всю дальнейшую жизнь, в течение которой они будут разыскивать предмет своей страсти, добиваться от него взаимности, а не получив ответа, рвать только что начатые отношения и отправляться куда глаза глядят – до следующего раза...", – отметила эксперт.

Ранее Людмила Булгакова сообщила, что среди знаков Зодиака Рак – самый жертвенный. Астролог подчеркнула, что чаще всего представители этого знака жертвуют собой ради самых близких людей.

Справка УНИАН. Скорпионами считают людей, которые родились с 23 октября до 22 ноября, Раками – родившихся с 22 июня по 22 июля, а Близнецами, тех, кто празднует день рождения с 22 мая по 21 июня.

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