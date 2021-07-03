Девиз месяца: "Пришло время раскрыть и реализовать свои таланты".

Астрологи обещают, что все, чем вы сейчас будете заниматься, принесет свои плоды в будущем. Козероги получают долгожданную творческую свободу и смогут отойти от наскучившей рутины. К вам потянутся полезные люди, а у вас получится переключаться с одних задач на другие.

Гороскоп карьеры на июль 2021

Первая декада июля пройдет под покровительством Сатурна. По отношению к нему также будут располагаться Солнце с Плутоном. Это приведет к насыщенному рабочему графику, и ответственность за многие процессы ляжет на плечи Козерогов.

11 июля Нептун даст возможность Козерогам передохнуть, поэтому с 11 числа напряжение начнет падать. Меркурий в этот период будет находиться в созвездии Рака, так что не удивляйтесь своей излишней эмоциональности. Это качество заметят коллеги и руководство, у вас появится возможность создать эффективный профессиональный альянс.

С 19 числа вам будут поступать предложения об участии в выставках или рабочих конференциях. Используйте все шансы, чтобы сблизиться с влиятельными людьми, которые окажутся полезными в будущем. С 24 числа Юпитер и Сатурн будут настроены положительно по отношению к вам, так что вероятность благоприятного исхода увеличится.

В финансовом плане этот месяц будет разорительным для вас. Потребуются деньги и на развитие бизнеса, и на семью.

Любовный гороскоп на июль 2021

Венера будет пребывать в созвездии Льва, поэтому Козерогам, которые состоят в отношениях, захочется перемен. Однако, не рекомендуем делать резких поворотов, так как 7 июля Венера станет в оппозицию к Сатурну. Это самый неподходящий день для каких-либо нововведений в личных отношениях. Вы столкнетесь с непониманием со стороны противоположного пола и это может привести к конфликтам или даже разочарованиям.

Читайте такжеПсихолог рассказала, как бороться с манипуляциями в отношениях10-11 июля ситуация улучшится, особенно, для одиноких представителей знака. Вам сулит знакомство с интересным человеком, которое может перерасти в продолжительный и насыщенный союз.

Семейные Козероги получат поддержку со стороны близких, которые поймут и примут внезапные приливы эмоциональности. Постарайтесь в первой декаде месяца быть спокойными и «не рубить с плеча». Если ваш брак держится на материальных аспектах, он не переживет критического этапа. А те Козероги, которые строят взаимоотношения на чувствах, воспримут негативные периоды, как досадное недоразумение.

Гороскоп здоровья на июль 2021

С 1 по 9 июля Козероги столкнутся с проблемами желудочно-кишечного тракта. При наблюдении любых симптомов заболевания, обращайтесь к гастроэнтерологу. Самолечением заниматься звезды не рекомендуют - такой подход чреват негативными последствиями. 3 и 4 июля вам будет покровительствовать Луна, поэтому стоит пройти профилактический осмотр.

Период с 11 по 21 июля - благоприятное время для занятий водными видами спорта. Если подобные тренировки вам чужды, старайтесь больше времени проводить в воде. Отлично подойдут расслабляющие ванны, поездки на озеро или контрастный душ. 13 и 14 июля Луна будет в дружелюбном аспекте по отношению к Козерогам, поэтому используйте эти два дня, чтобы устроить себе релаксирующие SPA-процедуры.

Третья декада месяца сулит Козерогам проблемы со здоровьем у близких. Будьте осторожны, оказывая помощь - Меркурий займет воинствующее расположение, что скажется на состоянии иммунитета. Не взаимодействуйте с болеющими людьми, если есть риск заразиться.

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Автор: Кристина Кащавцева