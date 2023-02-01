В феврале-марте, говорит астрологический эксперт, ожидаются активные боевые действия.

Астролог Анна Вергелес заявляет, что в апреле-июне 2023 года сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с Россией. В интервью YouTube-каналу "Прогноз" она заявила, что для Украины в этот период будет хороший астрологический аспект, а РФ ждут сложные времена.

"Касательно завершения войны я бы выделила три точки: вероятнее всего, начнется мирный процесс весной, даже ближе к лету - конец апреля, мая и первая половина июня", — говорит астролог.

Но в этот период будет и давление на Украину. В феврале-марте, говорит Вергелес, ожидаются активные боевые действия, активная борьба.

"Уже с апреля-мая у нас начинается другая фаза - дипломатическая. Но это как результат марта", — заявляет астрологический эксперт.

Если Украина не достигнет согласия, не найдет возможности развернуть ситуацию в свою пользу, то следующая точка, где возможны мирные процессы, — это ноябрь 2023-го.

И последняя точка выхода из военных действий - апрель-май 2024 года. То есть по самому оптимистичному сценарию началом завершения войны станет весна 2023-го. В ноябре будет решаться очень много гуманитарных вопросов, прогнозирует астролог. Она подытожила:

"Вот этот процесс даже при самых оптимистичных сценариях закончится весной 2024-го года".

Ранее астролог и астропсихолог Альбина Пономаренко поделилась прогнозом на февраль 2023-го года для Украины. Она обратила внимание на сакральную дату для нашей страны. Это - 10 февраля.

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