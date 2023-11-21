По словам Тимощук, это может произойти в течении нескольких лет.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад по картам Таро и определила, когда может закончиться полномасштабная война в Украине. По ее словам, карты говорят, что война закончится тогда, когда закончатся деньги.

"Эта война не зависит от Украины, потому что все правители, которые управляют войной, находятся за рубежом. И пока они не планируют ее останавливать", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

При этом она отметила, что согласно астрологическим расчетам, война может закончиться в 2026 году, когда заканчивается фаза по карте "Умеренность".

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Однако это не будет окончательное прекращение боевых действий. Скорее всего, продолжила Тимощук, это будут качели.

"Единственный момент, когда война может закончиться раньше - вступление Украины в ЕС. При этом я не вижу, что нас возьмут в союз", - подытожила астролог.

Напомним, ранее астролог Елена Максимова сделала прогноз для Украины и выяснила, что в ближайшее время не стоит ждать окончания войны. По ее словам, это не произойдет ни до конца 2023 года, ни в 2024 году.

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